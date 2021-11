Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de luni seara a celui mai dur reality-show, „Asia Express- Drumul Imparaților”, difuzata de Antena 1 de la ora 20:30, vine cu o noua surpriza pentru cele șase cupluri ramase in cursa. Echipele se vor reconfigura in misiunile din aceasta seara și doar atunci cand se vor reuni coechipierii in forma…

- Lidia Buble este in culmea fericirii, asta dupa ce chiar i-a marturisit ca traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Concurenta de la Asia Express traiește o adevarata poveste de dragoste alaturi de noul ei iubit, Harleys Becerra. In ciuda acestui lucru, artista se pare ca nu reușește sa-și…

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Cosmin & Eliza Natanticu și Lidia Buble & Estera sunt cele doua echipe care s-au calificat la Jocul de Amuleta al ediției 20 din sezonul 4 Asia Express. Concurenții au avut parte de probe ce presupun multa dexteritate și au facut dezvaluiri neașteptat.

- Lidia Buble traiește o perioada frumoasa din viața ei, pentru ca primește iubire din toate parțile. Emoționata dupa ce a primit un bilețel special, concurenta din Asia Express, lea aratat tuturor ce i-a scris o persoana care ține foarte mult la ea.

- Lidia Buble este hotarata sa fie caștigatoarea sezonului 4 Asia Express” Cantareața se folosește de tactici speciale pentru a face cu succes autostopul. In timp ce alți concurenți implora cum știu mai bine șoferii, artista apeleaza la trucuri puțin mai viclene.

- E oficial! E vestea pe care toți admiratorii Lidiei Buble au așteptat-o cu sufletul la gura! Ei bine, Lidia Buble și Harlys Becerra și-au oficializat relația pe site-urile de socializare. Concurenta de la Asia Express a postat prima fotografie cu partenerul ei de viața. Iata cum s-au fotografiat cei…

- Dupa participarea la competiția Asia Express- Drumul Imparaților, Lidia Buble și-a reluat vacanța de vara, insa nu oricum și oriunde. Cantareața a plecat in mai multe vacanțe de lux alaturi de presupusul ei iubit, actorul cubanez Harlys Becerra, in varsta de 37 de ani. Iata cine este, de fapt, cel care…