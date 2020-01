Asia este în "alertă maximă". Virusul din China a ucis până acum şase persoane De la Bangkok la Hong Kong si din Singapore la Sydney, autoritatile procedeaza la controlae sistematice la sosirea zborurilor provenind din zone cu risc, dupa ce Beijingul a confirmat ca acest nou coronavirus este transmisibil de la om la om.



China a inregistrat marti 77 de cazuri noi - totalul crescand astfel la 300 -, in contextul in care boala a facut trei victime la Wuhan (centru), epicentrul epidemiei care a contaminat mai multe alte persoane in Japonia, Coreea de Sud si Thailanda.



Un prim caz a fost anuntat de asemenea marti in Taiwan.



Un prim caz a fost anuntat de asemenea marti in Taiwan.

Sursa articol si foto: rtv.net

- Noul virus aparut luna trecuta in China a facut sase victime in orasul Wuhan (centru), cu doua mai mult decat indica precedentul bilant, a anuntat marti primarul acestui oras aflat in centrul epidemiei. Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de…

- Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament. Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari…

- China a confirmat marți al patrulea deces cauzat de misteriosul coronavirus, in condițiile in care se inregistreaza o creștere a numarului de imbolnaviri, informeaza Reuters. Anunțul starnește ingrijorari pe piețele asiatice pe fondul apropierii Anului Nou, cand sute de milioane de chinezi sunt așteptați…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera, anunța MEDIAFAX.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua…

- Un prim caz de pneumonie chineza, din aceeasi familie cu sindromul respirator sever acut (SARS), a fost identificat in Thailanda, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) adaugand ca este vorba despre o pacienta care a calatorit in China, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

