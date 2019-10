Asia din mijlocul Romaniei. AFP: In timp ce 4 milioane de romani muncesc in afara țarii, firmele autohtone au angajat mii de asiatici Romania primeste cu covorul rosu muncitori asiatici, iar Ungaria vecina preconizeaza 75.000 de permise de munca in 2019 din afara Uniunii Europene (UE), de trei ori mai multe decat in 2017, scrie AFP, preluata de News.ro. Cu căşti galbene pe cap, aproximativ 30 de bărbaţi muncesc pe un şantier în sudul Bucureştiului, schimbând câteva vorbe în vietnameză. &"My friend, my friend&", îi spune Costel, un…