- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat statul roman in urma plangerii unei femei, victima a violentei domestice. Statul roman trebuie sa-i plateasca victimei, Gina Aurelia Buturuga, despagubiri de 10.000 de euro.

- Canada a declarat primul caz pentru care exista suspiciune de infectare cu coronavirus la un barbat in jur de 50 de ani care s-a intors de la Wuhan. Barbatul a ajuns la Toronto in 22 ianuarie si a fost internat in spital a doua zi dupa ce a manifestat simptomele unei afectiuni respiratorii. Presedintele…

- Peste 2.000 de persoane sunt infectate acum la nivelglobal cu noul coronavirus, cea mai mare parte in China. Pana astazi, cel puțin 56 de oameni au murit din cauza bolii, transmite Hotnews. De altfel, incepand de astazi, China a interzis comerțul cu animale salbatice și cu produse alimentare realizate…

- Malaezia a retrimis in tarile de origine 150 de containere cu deseuri de plastic, aduse in tara ilegal, au anuntat luni autoritatile de la Kuala Lumpur. Conform informatiilor oficiale preluate de AFP, printre altele au fost returnate 43 de containere catre Franta, 42 catre Regatul Unit, 17 catre…

- Autoritatile iraniene sunt de asemenea pregatite sa permita expertilor din Franta, Canada si Statele Unite sa examineze datele din cutiile negre. "Cu ajutorul expertizei unor tari, ca Franta, Canada si America, vom incerca sa citim (inregistratorul de date de zbor) la Kiev", a declarat Hassan Rezaifar,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat joi ca mai multe surse din cadrul serviciilor de informatii, inclusiv canadiene, afirma ca Boeingul 737, care s-a prabusit miercuri în apropiere de Teheran, a fost “doborât de o racheta iraniana sol-aer”. „Avem…

- Cercetatoarea universitara australiana inchisa in Iran pentru presupuse acte de spionaj va trebui sa isi indeplineasca sentinta, a anuntat sambata ministerul iranian de externe, subliniind ca nu va ceda in fata niciun act de "propaganda", transmite AFP. Conform informatiilor aparute in presa, Kylie…

- O romanca a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare in Franța, dupa ce și-a ucis soțul. Femeia mai intai și-a drogat partenerul, apoi l-a sufocat cu o punga. Ea a recurs la acest gest furioasa din cauza faptului ca barbatul voia sa divorțeze. Aceasta a anuntat la Politie abia dupa 15 zile. Tragedia…