- Au reușit mai mult decat și-au propus. Mila Kunis și Ashton Kutcher au facut publica suma pe care au colectat-o de la cei 65.000 de donatori care și-au oferit sprijinul pentru refugiații din Ucraina.

- Actorul american Leonardo DiCaprio a donat 10 milioane de dolari pentru victimele conflictului ucraineano-rusesc.Starul filmului Titanic are origini ucrainene. Bunica sa din partea mamei s-a nascut in Odesa. Si actrita Mila Kunis a oferit sprijin financiar.

- Peste 1 milion de oameni au fugit deja din Ucraina intr-un exod, la mai bine de o saptamana dupa ce Rusia a invadat și a bombardat orașe cheie de pe teritoriul intregii țari. Mii de persoane și-au exprimat solidaritatea fața de situați critica prin care trece poporul ucrainean și au facut donații. Intre…

- Mila Kunis s-a nascut la Cernauți, in Ucraina, in 1983, insa in 1991 s-a mutat in Statele Unite. Actrița a declarat ca s-a considerat intotdeauna un cetațean american, insa este mandra de originile ei ucrainene. View this post on Instagram A post shared by Mila Kunis (@mila_kunis_officiall)…

- Cuplul de actori de la Hollywood, Ashton Kutcher si Mila Kunis, au strans peste 6,8 milioane de dolari pana vineri, la o zi dupa crearea unei pagini GoFundMe prin care au facut apel la o strangere de fonduri destinate ajutorului umanitar pentru refugiatii ucraineni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Actrița americana Mila Kunis, care s-a nascut in Ucraina, la Cernauți, și soțul ei, actorul Ashton Kutcher anunța ca doneaza 3 milioane de dolari pentru a ajuta poporul ucrainean. Cei doi au facut anunțul intr-un clip video in sprijinul Ucrainei postat pe Instagram. informeaza Noi.md cu referire la…

- Actrița Mila Kunis, de origine ucraineana, și soțul ei Ashton Kutcher vin in spijinul ucrainenilor aflati, de noua zile deja, sub asediul brutal al rusilor. Aceștia au anunțat ca doneaza 3 milioane de dolari ca ajutor umanitar pentru victimele razboiului

- Actorii Mila Kunis și Ashton Kutcher vor sa doneze 3 millioane de dolari pentru Ucraina. Actrița este de origine ucraineana și este profund mișcata de ceea ce se intampla in țara in care s-a nascut, spune ea. Anunțul l-a facut pe contul sau de Instagram, unde și-a indemnat și urmaritorii sa doneze pentru…