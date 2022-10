Ashley Kutcher a lansat EP-ul Survive My Own Mind

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul turdean Paul Surugiu FUEGO și-a lansat cartea in care vorbește despre multe dintre momentele necunoscute ale vieții sale, intitulata ”Confesiuni-Cu sufletul pe scena vieții!”. ”Dragilor, joi, 22 septembrie, am trait, am creionat o seara cum nu-mi imaginam ca voi trai! La Biblioteca Centrala…

- In urma creșterii uriașe a comerțului online, ANAF isi dorește sa sancționeze persoanele care nu iși declara veniturile. Firmele de curierat vor fi nevoite, foarte curand, sa raporteze la Fisc toate coletele cu plata la livrare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a lansat deja, in dezbatere…

- Artistul turdean Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scena Fuego, și-a lansat cartea de confesiuni chiar de ziua aniversarii zilei sale de naștere. ”Un vis mareț s-a indeplinit și pentru asta-s fericit, ca pot sa va ofer un dar! Bucuria mea nu este sa primesc, deși imi dați mai mult decat aș fi putut…

- In timpul discursului sau de luni seara, Volodimir Zelenski a anunțat ca Ucraina a demarat „un nou format diplomatic și de securitate”, denumit „Inițiativa Kiev”, ce are ca rol consolidarea relațiilor cu țarile vecine, printre care se numara și Romania.

- JID a lansat single-ul “Dance Now” și a anunțat data urmatorului album. Piesa este produsa de colaboratorul Christo, iar JID iși impletește versurile in jurul ritmului amenințator pentru mai multe schimbari de flow, versuri antologice și un refren oferit de Kenny Mason și Foushee. Videoclipul pentru…

- Inca o colaborare de succes s-a lansat luni, de la ora 19:00, pe canalul de Youtube al lui Dumi și pe toate platformele de streaming. Piesa “Vibrez” este un featuring intre Dumi și Atlass pe care trebuie sa o ascultați in continuare. Dumi ne-a obișnuit cu piese motivaționale iar cele mai noi melodii…

- Issey Miyake, celebrul creator de moda japonez, a murit la varsta de 84 de ani. Issey Miyake a revoluționat industria modei și este recunoscut, printre altele, pentru ca a lansat cunoscutul puloverul negru cu guler pe gat purtat de Steve Jobs.

- Lansat in 2015 in Spania, Jeff a devenit in scurt timp unul dintre cele mai de succes start-up uri la nivel global și urmeaza sa iși extinda domeniul de activitate și in Romania, unde, pana acum, era cunoscut doar pentru spalatoriile in franciza.