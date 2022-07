Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, au anunțat miercuri lista jucatorilor inscrisi pentru ediția din 2022, programata in perioada 29 august – 11 septembrie. Sirbul Novak Djokovic (35 de ani, locul 7 ATP) nu poate sa participe la US Open, intrucit nu este vaccinat impotriva…

- Fosta jucatoare rusa de tenis Maria Sharapova, castigatoare a cinci turnee de Grand Slam a nascut un baiețel. Anunțul a fost facut de tenismena pe Instagram, unde a publicat și prima imagine cu fiul sau, scrie SHOK .md.

- Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP), care a fost primit ca un erou la Belgrad dupa ce s-a impus la Wimbledon, iși dorește ca macar la Australian Open 2023 sa poata juca, daca pentru US Open 2022 pare cam greu. Sarbul in varsta de 35 de ani a sarbatorit alaturi de conaționalii sai in fața Primariei din…

- Novak Djokovic a fost primit ca un rege, la Belgrad, dupa castigarea de catre acesta a turneului de la Wimbledon. Mii de fani s-au strans in fata primariei din capital Serbiei, luni, pentru a-l omagia pe sportiv, informeaza Daily Mail, citata de news.ro. Djokovic i-a salutat pe fani de la balconul primariei,…

- Calificat in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon in urma retragerii lui Rafael Nadal, Nick Kyrgios a postat pe Instagram o fotografie prin care dorește sa arate cat de mult a evoluat in ultimii ani.

- Serena Williams promite o revenire de senzație pe terenul de tenis, din moment ce și-a anunțat prezența la Grand Slam-ul de la Wimbledon. Ajunsa la 40 de ani, Serena și-a anunțat fanii pe Instagram ca va fi pe teren la All England Club, acolo unde va avea loc al treilea Grand Slam din acest an. „SW…

- Casper Ruud a devenit primul tenisman norvegian care a reusit sa se califice in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe danezul Holger Rune, intr-un duel 100% scandinav, miercuri seara la Roland Garros. Ruud (23 ani), numarul opt mondial,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, sambata, intr-o postare pe Instagram ca Virginia Ruzici nu mai este managerul sau. ”A fost o calatorie fantastica. As vrea sa ii multumesc Virginiei Ruzici pentru dedicarea ei fara limite pentru mine, nu numai ca jucatoare, ci si ca prieten apropiat.…