- ​Ashleigh Barty s-a oprit în sferturile de finala de la Charleston, dupa ce a fost învinsa în doua seturi de Paula Badosa (71 WTA). Iberica s-a impus dupa o ora și 16 minute de joc.A fost 6-4, 6-3 pentru Badosa, dupa un meci în care Barty a avut mari probleme cu serviciul:…

- Lidera mondiala a trecut cu brio testul primului meci jucat pe zgura în acest sezon, Ashleigh Barty având nevoie de puțin peste o ora pentru a câștiga partida cu Misaki Doi de la Charleston (WTA 500). Australianca nu a mai disputat un meci oficial pe zgura de la finala Roland…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, numarul unu mondial, si-a facut o revenire triumfatoare pe zgura, reusind sa se califice in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston (SUA), dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe japoneza Misaki Doi, intr-o partida disputata miercuri. Barty…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unui mondial, a declarat forfait pentru turneul de la Doha, din cauza unei accidentari la piciorul stang, au anuntat organizatorii competitiei de categoria WTA 500 din capitala Qatarului, citati de Reuters. Barty este a treia favorita care si-a…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului Australian Open, fiind invinsa in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de Karolina Muchova din Cehia, ocupanta locului 27 in ierarhia WTA, miercuri, la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-3 de rusoaica Veronika Kudermetova, cap de serie numarul 32.

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a obtinut o victorie rapida in primul tur al Openului Australiei, invingand-o cu 6-0, 6-0 pe Danka Kovinic din Muntenegru, dupa doar 44 minute de joc, marti la Melbourne. Barty, care a atins anul trecut semifinalele competitiei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, va juca primul sau meci din 2021 contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial, vineri, in cadrul turneului demonstrativ ''A Day at the Drive'', care are loc la Adelaide, au anuntat organizatorii.