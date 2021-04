Stiri pe aceeasi tema

- Liderul WTA, sportiva australiana Ashleigh Barty, a castigat, sambata, pentru a doua oara consecutiv turneul de la Miami. In finala, Barty a intalnit-o pe jucatoarea canadiana Bianca Andreescu, locul 9 mondial si favorita 8, care a abandonat in setul doi, la scorul de 6-3, 4-0 pentru liderul…

- ​Nu a putut duce pâna la capat pe teren finala turneului de la Miami, o noua accidentare dându-i batai de cap. Bianca Andreescu a fost nevoita sa abandoneze, iar ieșirea de pe teren a fost facuta cu ochii în lacrimi. La 6-3 și 4-0 pentru Ashleigh Barty, Bianca a decis sa renunțe.…

- Ashleigh Barty (24 de ani, 1 WTA) și Bianca Andreescu (20 de ani, 9 WTA) se intalnesc in finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Partida a inceput la ora 20:05, poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2. live » Ashleigh Barty - Bianca Andreescu 0-0 Barty și Andreescu…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu si australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si detinatoarea trofeului, vor disputa finala turneului feminin de tenis de la Miami (WTA 1.000), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 3.260.190 dolari. In semifinale,…

- Andreescu (9 WTA si favorita 8), venita dupa victorii epuizante in fata unor nume importante (Amanda Anisimova, Garbine Muguruza si Sara Sorribes Tormo), a intalnit-o in semifinale pe grecoaica Maria Sakkari (25 WTA), jucatoare care tocmai s-a impus impotriva celor mai in forma sportive din circuitul…

- Finala turneului feminin de tenis de la Miami (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari, se va disputa intre australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial si detinatoarea trofeului, si jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu. Barty (24 ani) a trecut in semifinale de…

- Naomi Osaka, favorita numarul 2 a turneului de tenis feminin de la Miami, a fost eliminata in sferturile de finala ale Miami Open, de grecoaica Maria Sakkari, numarul 25 mondial. In semifinale s-au mai calificat Ashleigh Barty, Elina Svitolina și Bianca Andreescu. Sferturile de finala de la…

