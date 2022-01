Stiri pe aceeasi tema

- Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) și Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA) se intalnesc de la 10:30 in finala feminina de la Australian Open. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Asheigh Barty – Danielle Collins, live de la 10:30 Cele doua jucatoare se afla in fața unui moment…

- Primul turneu de Grand Slam al anului la tenis de camp, „Australian Open", se apropie de sfarșit. Joi, 27 ianuarie, la Melbourne s-au disputat semifinalele feminine de simplu, in care reprezentanta gazdelor, Ashleigh Barty, a invins-o pe americanca Madison Keys cu 6-1, 6-3, in vreme ce Danielle Collins…

- Iga Swiatek (Polonia, 9 WTA) a fost spulberata de Danielle Collins (SUA, 30 WTA) in semifinale la Australian Open, scor 6-4, 6-1! Astfel Collins va da piept in marea finala cu Ashleigh Barty (Australia, 1 WTA), cea care a trecut in penultimul act de Madison Keys (SUA, 51 WTA), cu 6-1, 6-3. Iga Swiatek,…

- Australian Open 2022 și-a aflat joi finalistele din proba de simplu, Ashleigh Barty și Danielle Collins urmând sa se dueleze pentru trofeul primului Grand Slam al sezonului. La finalul competiției de la Melbourne, Simona Halep va înregistra o coborâre importanta în clasamentul…

- Danielle Collins (a 27-a favorita) a obținut joi calificarea în finala de la Australian Open, sportiva din SUA trecând de-o maniera categorica de Iga Swiatek (cap de serie 7 și fosta câștigatoare la Roland Garros). Americanca și-a impus tactica agresiva de la primele schimburi,…

- Ashleigh Barty, numarul 1 mondial si favorita locala, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa un meci de 63 de minute cu americanca Jessica Pegula. Australianca s-a impus cu scorul de 6-2, 6-0, in fata locului 21 WTA. Barty nu a pierdut niciun set de la inceputul turneului. In semifinale,…

- Ashleigh Barty nu a zabovit prea mult pe teren, lidera ierarhiei mondiale câștigând meciul de pe Rod Laver Arena în doar 52 de minute. Australianca a facut pasul în turul al treilea de la Australian Open, Grand Slam unde este principala favorita la câștigarea trofeului.Lucia…