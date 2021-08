Stiri pe aceeasi tema

- Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) este campioana de la WTA Cincinnati 2021! A invins-o in ultimul act pe Jil Belen Teichmann (24 de ani, 76 WTA), scor 6-3, 6-1. Ashleigh Barty domina autoritar circuitul WTA. A cucerit al 5-lea titlu in anul 2021, dupa cele de la Yarra Valley Classic Trophy, Miami, Stuttgart…

- Ashleigh Barty a trecut de Jil Teichmann și a câștigat turneul de categorie "WTA 1000" de la Cincinnati. Australianca a reușit astfel sa-și maresca avantajul din fruntea ierarhiei WTA, ea având acum 3.175 de puncte mai mult decât Aryna Sabalenka, a doua clasata.Lidera…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, N.1 mondial, a invins-o sambata pe germanca Angelique Kerber in doua seturi, 6-2, 7-5, si s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 2.144.989 de dolari, potrivit Agerpres. Ashleigh Barty are acum un bilant…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova si sportiva elvetiana Jil Teichmann s-au calificat, vineri, in semifinale la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, potrivit news.ro. Pliskova, locul 4 mondial, a beneficiat in sferturi de abandonul sportivei spaniole Paulo Badosa, locul 29 WTA, la scorul…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de al Cincinnati, dotat cu premii totale in valoare de 2.144.989 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/3), pe britanica Heather Watson, dupa o ora si 46 de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a retras din turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio) inaintea meciului din runda a doua cu americanca Jessica Pegula, programat miercuri, din cauza unei ''mici rupturi musculare'' la aductorii piciorului drept, transmite Reuters. …

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty a declarat ca i s-a indeplinit un vis, sambata, prin castigarea turneului de la Wimbledon, potrivit news.ro. "Este incredibil. Mai intai vreau sa incep prin a o felicita pe Karolina (n.r. - Pliskova) si echipa ei pentru turneul lor uimitor. (n.r. - Adresandu-se…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty a castigat editia 2021 a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, succedandu-i in palmares romancei Simona Halep, care nu si-a putut apara titlul cucerit in 2019 pe iarba londoneza, din cauza unei accidentari.