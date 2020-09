Ashina Sei a încetat din viață. Actrița avea 36 de ani Ashina Sei, o actrița celebra in Japonia, cunoscuta pentru rolul sau din filmul „Silk” a fost gasita moarta in locuința ei din Tokyo. Aceasta avea 36 de ani. Atat polițiștii, cat și reprezentanții acesteia au confirmat vestea „trista și nefericita” ca Ashina Sei s-a sinucis. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de fratele ei, care a cautat-o dupa ce aceasta nu i-a mai raspuns la telefon și la mesaje. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica „Detaliile despre caz sunt in prezent in curs de anchetare, dar am dori sa cerem mass-media sa ia in considerare durerea profunda a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

