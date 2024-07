Stiri pe aceeasi tema

- „Intr-adevar astazi vom atinge cumva varful acestui val de caldura. Cred ca este a 11-a zi de cand avem canicula și se emit coduri. Codul roșu se mai restrange un pic astazi dar va fi valabil pentru mare parte din țara. Astazi atingem varful mai ales in sudul țarii, insa trebuie sa fim atenți și la…

- Meteorologii au transmis luni, 15 iulie, ca in Romania urmeaza un val de canicula care cuprinde aproape toata țara, inclusiv Bucureștiul și litoralul, iar temperaturile la umbra vor atinge 42 de grade Celsius.Fenomene vizate de codul roșu sunt val de caldura intens și persistent, canicula și disconfort…

- Se anunța zile caniculare in Capitala sambata, 13 iulie, și duminica, 14 iulie. Maximele termice vor fi cuprinse intre 39 și 40 de grade Celsius, iar minimele se vor situa intre 22 și 23 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Meteorologii au emis cod roșu de canicula pentru urmatoarele doua zile, dar avertizeaza ca temperaturile de peste 40 de grade Celsius se vor menține și saptamana viitoare. De asemenea, ne așteapta nopți tropicale cu temperaturi de aproape 30 de grade Celsius. Cea mai mare parte a țarii va fi vineri…

- "Este in vigoare un cod portocaliu pentru ziua de astazi pentru partea de vest și de sud a țarii in județe din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia inclusiv zona municipiului București. Vorbim de un val de caldura care se intensifica și se extinde treptat in toate zonele țarii. CUPOLA DE FOC peste Romania!…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula valabil marți in toata țara, cu excepția a cinci județe. Valul de caldura se va extinde in toata țara miercuri, cand Bucureștiul și 9 județe din sudul și vestul Romaniei vor fi sub Cod portocaliu de canicula. Meteorlogii au actualizat…

- Meteorologii au anunțat inca de luni, 10 iunie, zile de foc pentru Capitala. Fotoreporterul Libertatea Dumitru Angelescu a surprins in imagini eforturile bucureștenilor de a se racori pe vremea caniculara persistenta. Caldura insuportabila va persitsta si astazi in București, potrivit site-ului A Naționale…