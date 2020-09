Asfalt Dobrogea SRL ridica un bloc de 10 etaje in Mamaia Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Blocul de noua etaje, al firmei Nordis Management, din Mamaia Nord, va fi supraetajat APM Constanta a decis ca nu este necesara evaluarea asupra mediului in contextul mentionatFirma Nordis Management SRL doreste sa modifice proiectul aflat in executie in Mamaia Nord. Vorbim de blocul de 9 etaje, autorizat…

- Primaria municipiului Constanta a emis un Certificat de Urbanism pentru firma Franc Estate Development SRL Sase etaje va ava imobilulPrimaria municipiului Constanta a emis un Certificat de Urbanism pentru firma Franc Estate Development SRL, care doreste sa investeasca intr un imobil de 6 etaje pe bulevardul…

- Magenta Construct SRL a cerut supraetajarea proiectului imobiliar din Mamaia Nord APM Constanta a eliberat acordul de mediu Blocul este situat in localitatea Navodari, pe str. D19Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

- Florin Carstocea va ridica un bloc de 9 etaje, pe terenul din Mamaia Nord unde a desfiintat cladiri la final de 2019 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul imobiliar al societatii Grup Petrol Marin.APM…

- Osiris Securitel SRL doreste supraetajarea proiectului imobiliar din Techirghiol Documentatia a fost depusa la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaAgentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:…

- Un asezamant monahal va fi ridicat la Lumina Investitorul este Fundatia Medicala Sfantul Ioan Maximovici De San FranciscoLa Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a fost depusa documentatia pentru eliberarea avizului de mediu, necesar pentru elaborare PUZ, fiind vorba de un asezamant monahal si…

- Politistii din Botosani au descoperit, in urma unei perchezitii, ca intr-o fabrica de produse cosmetice a fost obtinut alcool etilic, acesta fiind filtrat din alcool sanitar cu ajutorul unei instalatii artizanale destinata in mod obisnuit filtrarii produselor viticole. Anchetatorii au precizat ca ar…

- Au inceput lucrarile la noua Sala Polivalenta a Pitestiului. “Firma CON-A din Sibiu, declarata caștigatoare a licitației organizata de CNI, a inceput lucrarile la noua Sala Polivalenta, a carei valoare este estimata la circa 90 de milioane de lei, din care șase milioane reprezinta contribuția de la…