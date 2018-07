Asfalt Dobrogea SRL, contract de peste 1,8 milioane de lei cu CN APM Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a organizat in luna mai a.c. licitatia pentru achizitia serviciului de salvare acvatica salvamar si de prim ajutor pe plajele din Constanta si statiunea Mamaia. Valoarea achizitiei a fost de 2.080.706,54 de lei fara TVA.Cei interesati au trimis ofertele catre municipalitate pana la…

- Zonele din Romania afectate de poluarea istorica vor putea fi decontamnate prin proiecte europene finanțate din fonduri nerambursabile in valoare de 5,7 milioane de euro, bani asigurați in acea mai mare parte din Politica de coeziune a Uniunii Europene, printr-un apel lansat luni de Ministerul Fondurilor…

- CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit contractul "Lucrari de intretinere a drumurilor din incinta portuara, a drumurilor cu regim de autostrada si platforme de circulatie cu imbracaminte din asfalt din porturile maritime", societatii Asfalt Dobrogea SRL, din Constanta. Valoarea…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit recent un contract in valoare de 33.993.737 lei fara TVA firmei Ave Tebia SRL. Denumirea contractului, potrivit licitatiepublica.ro, este: ldquo;modernizarea infrastructurii si protectia mediului in Portul Constanta PROTECT…

- Romania risca sa piarda peste 100 de milioane de euro din cauza unor nereguli in cheltuirea fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor, potrivit unei recente decizii a Comisiei Europene, de excludere de la finanțare.

- Experții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei au prezentat joi intr-o conferința de presa un document in care trec in revista declarațiile contradictorii ale guvernanților despre pilonul II de pensii și au prezentat o situație a pensiilor private cu intrebari, raspunsuri și un mesaj unitar: 'Nu spargeți…

- Suedezii vor primi prin posta de la autoritati o brosura cu masurile ce trebuie luate in caz de conflict sau de catastrofa naturala, in contextul relatiilor tensionate dintre Rusia si Occident, relateaza AFP.Editata, la solicitarea guvernului, in 13 limbi, brosura, intitulata "In caz de criza…

- Polițiștii au intervenit, luni, la peste 3.100 de evenimente, au constatat aproape 760 de infracțiuni și au aplicat peste 8.300 de contravenții, in valoare de aproape 2.900.000 de lei, in cadrul acțiunilor curente, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Potrivit…