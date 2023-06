ASF: Verificați asigurarea de călătorie Verificați ca asigurarea de calatorie sa fie valabila pentru țara in care calatoriți. Teritorialitatea unei asigurari poate diferi de la o polița la alta sau de la un asigurator la altul, in funcție de oferta de asigurare. Alegerea unei asigurari de calatorie este o decizie ce necesita o analiza atenta a propriilor nevoi, mai mult [...] Articolul ASF: Verificați asigurarea de calatorie a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

