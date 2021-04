Unele criptoactive sunt extrem de riscante si speculative, astfel incat consumatorii trebuie sa fie atenti la riscurile ridicate existente in cazul cumpararii sau detinerii acestor produse, inclusiv posibilitatea de a pierde toti banii investiti, avertizeaza reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-un comunicat. "Criptoactivele se prezinta sub mai multe forme, iar majoritatea acestora nu sunt inca reglementate, nefiind considerate instrumente financiare, asa cum acestea sunt definite de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare. In acest context, avertizam…