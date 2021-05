Stiri pe aceeasi tema

- Estimarea tarifelor de referința se realizeaza pe baza datelor statistice privind piața asigurarilor RCA, in speța date istorice (pe ultimii 5 ani) referitoare la polițele de asigurare și la daunele aferente. Prin urmare, cele mai recente tarife de referința nu sunt reprezentative pentru evenimentele…

- *Estimarea tarifelor de referința se realizeaza pe baza datelor statistice privind piața asigurarilor RCA, in speța date istorice (pe ultimii 5 ani) referitoare la polițele de asigurare și la daunele aferente. Prin urmare, cele mai recente tarife de referința nu sunt reprezentative pentru evenimentele…

- Tarifele de referința RCA sunt calculate semestrial de o companie independenta, iar Autoritatea de Supraveghere Financiara doar le publica, anunța un comunicat al autoritații. Tarifele de referința sunt...

- Noile tarife de referinta pentru asigurarile RCA, publicate de ASF: Ce șoferi vor plati cele mai mici prime de asigurare Noile tarife de referinta pentru asigurarile RCA, publicate de ASF: Ce șoferi vor plati cele mai mici prime de asigurare Noile tarife de referinta pentru asigurarile RCA au fost publicate…

- CARAS-SEVERIN – Anul acesta, cea mai mica suma pentru asigurarea RCA o vor plati șoferii cu mașini sub 1.200 cm³, cu varste cuprinse intre 41 și 50 de ani. Pe de cealalta parte, șoferii sub 30 de ani, cu mașini peste 2.500 cm³, vor plati peste 3000 de lei, aceasta fiind cea mai costisitoare asigurare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF a publicat noile tarife de referința pentru polițele auto obligatorii – RCA. Acestea sunt in ușoara creștere pentru mai multe categorii de șoferi și mașini, comparativ cu tarifele anunțate in urma cu un an. Pentru șoferii tineri tarifele au crescut pe toate…

- Tarifele de referinta la ora de manopera pentru reparatiile auto se vor publica si vor fi calculate anual, a declarat joi vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, mentionand ca aceste tarife de referinta nu vor fi impuse. Consiliul Concurentei propune stabilirea…

- "Informam actionarii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarile din actul constitutiv privind schimbarea denumirii societatii din 'Societatea de Investitii Financiare Moldova' SA in 'Evergent Investments' SA, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor…