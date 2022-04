Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital in anul 2021. Analiza surprinde insa și aspecte de actualitate cu privire la modul in care au reacționat piețele de capital și de marfuri, in contextul razboiului din Ucraina. Conflictul armat din țara vecina…

- SUA considera ca razboiul declansat de Rusia va fi unul de durata si sunt pregatite sa ajute Kievul sa reziste, dar avand totusi grija sa limiteze conflictul la Ucraina pentru a evita extinderea lui peste granitele acesteia, ceea ce ar provoca un "al Treilea Razboi Mondial", noteaza marti AFP intr-o…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția investitorilor care activeaza pe piețele financiare, inclusiv celor care activeaza pe Forex, sa incheie tranzacții doar cu firme de intermediere autorizate și sa fie extrem de atenți la riscurile aferente tranzacțiilor valutare. ASF nu recomanda…

- In jur de 10 companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizand totusi ca raman deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sunt in continuare sigure,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si rus, Vladimir Putin, care au discutat vineri la telefon timp de aproximativ ora si jumatate despre situatia sanitara din cauza pandemiei covid-19 si despre criza ucraineana, au ”constatat un dezacord”, dar au convenit asupra ”necesitatii unei dezescaladari”.…

- Alte 5366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 961 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 34 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9 - Romania, 7 - Rusia, 4 - Italia, 3-Germania, 3-Ucraina, 2-Egipt,…