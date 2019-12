Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei (12,95 miliarde de euro), la 30 septembrie 2019, in crestere cu 24,04% fata de decembrie 2018, potrivit unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF)…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 61,53 miliarde de lei (12,95 miliarde de euro), la 30 septembrie 2019, in creștere cu 24,04% fața de decembrie 2018. Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a fost, la sfarșitul lunii…

