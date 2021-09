Stiri pe aceeasi tema

- ASF anunța ca a retras autorizația de funcționare a City Insurance S.A., liderul pieței de asigurari din Romania, ca urmare a deschiderii procedurii falimentului. Comunicatul ASF: Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) din Romania anunța ca, dat fiind faptul ca nu a fost facuta…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis retragerea autorizației de funcționare a Societații Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. și constatarea starii de insolvența a acesteia. Compania era liderul de piața in domeniul asigurarilor RCA.

- ASF a declarat oficial INSOLVENȚA City Insurance și i-a retras autorizația. Compania, vizata de faliment Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a constatat, vineri, starea de insolvența a liderului pieței RCA City Insurance și sa ii retraga autorizația de funcționare. Compania se indreapta așadar…

- City Insurance ar putea ramane fara autorizația de funcționare. Liderul pieței RCA are nevoie de 150 de milioane de euro Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ar putea decide saptamana aceasta retragerea autorizatiei de functionare a companiei City Insurance, liderul pietei RCA din Romania. Compania…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societații nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost informata de administratorul temporar al City Insurance, Fondul de Garantare a Asiguraților, ca acționarul minoritar i3CP Holding nu a virat sumele necesare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii de baza care acopera cerințele minime de capital,…

- Fondul de investiții Evergent Investments, fostul SIF Moldova, a achiziționat prin intermediul Țesatoriile Reunite SA, parte a grupului, un teren cu o suprafața de 16.000 mp in zona de nord a Bucureștiului. Terenul este situat in sectorul 1, in proximitatea Parcului Herastrau și are PUZ in vigoare.…

- Compania EVERGENT Investments, fosta SIF Moldova Bacau, a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politica de investiții diversificata, ca fond inchis și autoadministrat. Astfel, s-a finalizat tranziția din…