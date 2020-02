Stiri pe aceeasi tema

- ​Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis miercuri, 19 februarie, retragerea autorizației de funcționare a societații de asigurari Certasig, ca urmare a faptului ca nu și-a restabilit în termenul legal cerințele minime de capital, a anunțat autoritatea. Totodata, ASF a constatat…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat miercuri rezultatele activitatii de control inopinat la societatea de asigurare Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A si a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei, conform unui comunicat al institutiei. "Consiliul…

- Deputatul PNL Matei Dobrovie se declara impotriva obligativitatii vaccinarii, acesta spunand ca vaccinurile sunt si trebuie sa ramana o procedura medicala optionala.”Sunt impotriva obligativitatii vaccinarii! (...) Vaccinurile sunt si trebuie sa ramana o procedura medicala optionala, pe care…

- Donald Trump a atacat in mod violent opozitia democrata, pe care o acuza de ”un razboi deschis impotriva democratiei”, pentru ca urmeaza sa adopte prin vot miercuri inculparea (”impeachment”) sa si sa-l transforme astfel in al treilea presedinte din istoria Statelor Unite trimis in judecata in vederea…

- Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a depus la Camera Deputaților un proiect prin care Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) e obligat sa prezinte anual Parlamentului un raport de activitate, iar in cazul in care e respins de Legislativ atunci conducerea instituției sa fie demisa.Citește…

- Capitalul social al companiei de asigurari CertAsig scade de doua ori si jumatate, de la 43,28 milioane lei la 17,5 milioane lei.Decizia a fost adoptata miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care anunta astfel ”modificarea actului constitutiv al societatii Certasig…