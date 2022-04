Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii privind reducerea impozitului pentru investitorii de pe piața de capital. Aceasta noua lege ofera o perspectiva diferita in ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital autohtone, avand in vedere ca…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara saluta adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii privind reducerea impozitului pentru investitorii de pe piața de capital. Aceasta noua lege ofera o perspectiva diferita in ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital autohtone, avand in vedere ca simplifica…

- Parlamentul a adoptat reducerea impozitului pentru investitorii la bursa, a anuntat miercuri Autoritatea de Suoraveghere Financiara, precizand ca „piata de capital va avea o noua dimensiune”.

- Tarifele polițelor RCA au scazut cu 10 – 20% in ultima saptamana, dar in principal in cazul șoferilor din orașele mici și din zonele rurale, scrie 1aisg.ro . Reducerea vine insa dupa scumpirile operate de toate companiile de asigurare dupa ce City Insurance a intrat in faliment. „Am remarcat, in ultima…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) dorește sa reduca interacțiunea intre piața și personalul instituției, conform președintelui Nicu Marcu. Acesta le-a transmis deja actorilor din cele trei piețele financiare nonbancare ca deja trec intr-o noua etapa. “Sunt intalniri lunare cu piața de Capital,…

- „Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intensificat monitorizarea entitatilor pietei de capital odata cu declansarea crizei din Ucraina, in exercitarea atributiilor sale care vizeaza, printre altele, asigurarea stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat tarifele de referința 2022 pentru piața RCA. Spre deosebire de cele publicate in 2021, noile tarife de referința au crescut pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice. Cele mai mari creșteri sunt in cazul șoferilor cu varste…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat la cunoștința de anunțul facut de Partidul Național Liberal de a solicita audierea Președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara intr-o ședința comuna a Comisiilor de Buget-Finante ale Camerei Deputatilor și Senatului, in scopul prezentarii situației…