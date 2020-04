ASF răspunde dur celor care postează mesaje pe site-ul SIF Transilvania Avand in vedere informatiile publicate in ultima perioada de catre Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF Transilvania S.A.) pe site-ul propriu, mesaje semnate de catre anumite persoane care nu mai au calitatea de reprezentanti ai acestei societati, in care sunt aduse acuzatii grave la adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si a membrilor Consiliului A.S.F., Autoritatea doreste sa faca urmatoarele precizari: - A.S.F. dezminte cu fermitate afirmatiile publicate ca reactie la masurile intreprinse de Autoritate pentru restabilirea conditiilor de legalitate in ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informatiile publicate in ultima perioada de catre Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF Transilvania S.A.) pe site-ul propriu, mesaje semnate de catre anumite persoane care nu mai au calitatea de reprezentanti ai acestei societati, in care sunt aduse acuzatii grave…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a publicat ieri o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban si conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF)....

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a transmis o scrisoare deschisa adresata Consiliului ASF si spre stiinta Guvernului si a Parlamentului, prin care atrage atentia asupra „disfunctionalitatilor existente in activitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat joi Guvernul ca 'masura suspendarii contractelor RCA ar putea avea ca efect creșterea primelor de asigurare RCA la nivelul întregii piețe din România', se arata într-o comunicare oficiala obținuta de HotNews.ro. ASF…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), in conformitate cu prevederile Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.Noile…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a fost amendat miercuri cu 100.000 de lei de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), în urma unui control în care s-au constatat încalcari ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania…

- Transportatorii rutieri din Romania cer suspendarea urgenta a asigurarilor RCA pentru o perioada de trei luni pentru autovehiculele neutilizate in activitatea de transport rutier, potrivit unui comunicat remis vineri Agerpres. "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara monitorizeaza atent evolutiile pe piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private din Romania, in contextul generat de efectele epidemiei COVID-19, informeaza joi institutia. "Stabilitatea pietelor si protectia consumatorilor din pietele…