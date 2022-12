Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) saluta adoptarea, de catre Guvernul Romaniei, a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor private, care aduce modificari Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata,…

- Fondurile de pensii private din Romania au cumulat active in cuantum de 92,04 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2022, in crestere cu 2% comparativ cu luna septembrie a anului anterior, dar in scadere cu 0,5% comparativ cu decembrie 2021, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul are obligatia de a prezenta si politistului local, la solicitarea acestuia, datele de identificare a persoanei careia i-a incredintat vehiculul. Președintele Klaus Iohannis…

- Noi schimbari pregatite pentru fondurile de pensii private: ASF vrea implementarea unui sistem de alerta daca investiția scade Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pregatește noi schimbari pentru fondurile de pensii private. Autoritatea vrea sa introduca un sistem de alerta daca investitia scade…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) intenționeaza sa oblige administratorii de pensii private sa introduca un sistem de alerta timpurie in cazul in care valoarea unei investitii scade cu cel putin 10% fata de pretul de achizitie,scrie zf

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ intra in vigoare la 1 ianuariei 2024 si vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci cand urmeaza a se efectua plati din…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) organizeaza procedura de selecție a candidaților in vederea asigurarii funcției de Președinte al Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 13.12.2022. Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura:…

- La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 14 septembrie 2022, proiectul de Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006…