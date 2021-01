Stiri pe aceeasi tema

- Spread-ul dintre obligatiunile suverane ale Romaniei pe 10 ani, denominate in euro, si cele similare ale Germaniei s-a redus, ceea ce poate fi interpretat si ca o imbunatatire a increderii investitorilor in ratingul de tara al Romaniei, arata cel mai recent raport privind tendintele si riscurile pe…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza miercuri o conferinta in cadrul careia va fi lansat Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare - semestrul II 2020. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Autoritatii. Foto: Autoritatea…

- Romania se afla in fața unei oportunitați istorice: avem la dispoziție 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. In acest an, poate cel mai greu din istoria ultimilor ani, am demonstrat ca se poate. Argeșul ocupa un loc extrem de important in programul de guvernare al…

- Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 poate fi accesat . Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 poate fi accesat . „Este absolut necesara adoptarea acestei ordonante de urgenta…

- Bursa de Valori București trebuie sa iși asume un rol regional mai pronunțat, sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piețe financiare din spațiul sud-est european, potrivit Președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la…

- A treia rectificare bugetara din acest an, pentru finanțarea crizei sanitare, a fost prezentata in Guvern. Deficitul crește cu peste 5 mld. lei, la 9,1% din PIB Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 din Statele Unite a atins un alt record saptamana trecuta, crescand cu 18% la peste 575.000, in timp ce decesele au crescut cu 3%, potrivit unei analize a Reuters a rapoartelor de stat și federale, relateaza Reuters. Numarul de cazuri noi raportate in fiecare saptamana…