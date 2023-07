Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor are pregatit un proiect pentru modificarea asigurarii obligatorii de raspundere auto, inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Lovita in ultimii ani de falimente rasunatoare, piața RCA se pregatește de o schimbare majora și, din pacate, nu intr-un sens bun pentru șoferi. …

- Copia de buletin, o amintire și la fel și drumurile la ghișee, promite Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. „Dam startul marilor proiecte ale transformarii digitale. Romania Digitala- țara in care cetațenii vor interacționa cu statul oriunde, oricand, doar cu cateva click-uri.…

- Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana, transmite Reuters. Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica ci in schimb a aprobat…

- Tribunalul Bucuresti confirma temeinicia cererii formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si dispune deschiderea procedurii falimentului Euroins Romania Asigurare Reasigurare, a anuntat ASF vineri, 9 iunie.Potrivit unui comunicat al Autoritatii, politele emise de societate,…

- Ca in fiecare an, de la 1 iulie se scumpesc apa si canalul in Craiova. Craiovenii vor scoate mai multi bani din buzunar pentru aceste servicii. Scumpirea se va regasi in factura pe care cetatenii o vor plati in luna august. La acest moment, prețul pentru apa potabila produsa, transportata și distribuita…

- Intr-un document semnat de Nicu Marcu, președintele ASF, se explica motivele pentru care tarifele de referința RCA pentru 2023 ar fi trebuit sa creasca cu pana la 40% fața de anul trecut pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice. Proprietarii de mașini ar fi trebuit sa plateasca…

- O informație bomba s-a aflat joi, in baza precizarilor unor surse. Procurorii de la Parchetul General fac, joi, percheziții, la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Motivul „vizitei” procurorilor il reprezinta demersul de a ridica documente in legatura cu Euroins și City Insurance. Ce anume…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat numirea unui nou director general la Groupama Asigurari. Decizia ASF a fost luata in ședința din data de 3 mai 2023. Imediat dupa aceea, Groupama, liderul pieței de asigurari din Romania, a transmis un comunicat de presa pe acest subiect. Calin…