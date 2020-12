Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de pensii private ramane unul dintre segmentele cel mai putin afectate in contextul incertitudinii internationale generata de pandemia COVID-19, a afirmat, miercuri, Valentin Ionescu, director al Directiei de Strategie si Stabilitate Financiara din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Pietele financiare non-bancare din Romania s-au adaptat bine in fata socurilor care au lovit economiile europene in acest an, ca efect al pandemiei COVID-19, releva raportul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind stabilitatea pietelor financiare nebancare – semestrul II 2020. Cu toate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, in care analizeaza impactul pandemiei asupra pieței financiare din Romania. In acest raport, ASF noteaza ca fondurile de pensii private “se mențin intr-o zona de risc…

- Piata romaneasca de asigurari a inregistrat progrese, in ultimele luni, in materie de digitalizare, iar avantajele sunt, printre altele, reducerea timpului, transparenta proceselor, siguranta, imbunatatirea experientei utilizatorului, reducerea costurilor, a afirmat, joi, Valentin Ionescu, director…

- Piata de capital, prin mecanisme specifice, ajuta la o mai buna performanta macro-economica, iar in cele din urma castigatorii suntem noi toti, a declarat, vineri, Valentin Ionescu, director al Directiei de Strategie si Stabilitate Financiara din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).…

- ​Firmele de asigurari au obținut venituri de 5,6 miliarde de lei din primele brute subscrise în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 3,4% fața de aceeași perioada a anului anterior, chiar daca veniturile din trimestrul doi au fost afectate de criza COVID-19, arata datele publicate…