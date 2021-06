ASF: Piața pensiilor private în trimestrul I al anului 2021 Piața pensiilor private a fost cel mai puțin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire și de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu, creșteri de la perioada la perioada. La finalul lunii martie a anului 2021, fondurile de pensii private (Pilon II și Pilon III) au cumulat 83,34 miliarde lei in active totale, cu 33% mai mult comparativ cu anul anterior. Ca pondere in PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

