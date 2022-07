Stiri pe aceeasi tema

- Declanșarea razboiului din Ucraina la finalul lunii februarie a facut ca piața de capital din Romania sa scada cu 3,6% in a doua luna a anului, prin prisma indicelui BET-TR, care include și dividendele. Patru luni mai tarziu, piața de capital a revenit pe

- Piata de capital din Romania a recuperat integral, la finalul primului semestru, scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital, potrivit Raportului pe luna iunie al Bursei de la…

- Lansarea „Raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) privind piața de capital din Romania: pregatirea unei strategii naționale” a avut loc astazi, in cadrul unui eveniment la care au participat oficiali ai Autoritații de Supraveghere Financiara, ai Ministerului de Finanțe…

- Consiliul de supraveghere de la OMV nu va aproba actiunile din 2021 ale fostului director general, Rainer Seele si va demara o ancheta amanuntita asupra deciziilor sale manageriale, a anuntat vineri presedintele Consiliului, Mark Garrett, la Adunarea Generala Anuala a Actionarilor, transmite Reuters.…

- Ce trebuie facut pentru a avea o piața de capital puternica? Este noua legislație o garanție ca bursa de la București iși va atinge potențialul? Cum poate economia romaneasca sa treaca mai ușor peste crizele generate de pandemie sau de razboiul din Ucraina? Raspunsul la toate aceste intrebari, dar și…

- Infiintarea unor societati mutuale de asigurari va fi o solutie buna pentru fermieri, in conditiile in care putine companii din Romania ofera produse care sa acopere cu adevarat nevoile acestora, fie din prudenta excesiva, din lipsa de date sau din alte motive, a afirmat, luni, vicepresedintele Autoritatii…

- Ministrul Energiei , Virgil Popescu , este de parere ca pretul gazului natural este unul nejustificat de mare si ca acesta este mentinut la actualul nivel prin „jocuri de piata”. Popescu este sceptic cu privire la o scadere a pretului gazelor naturale atata timp cat exista o dependenta fata de Rusia…

- Datoria publica a Romaniei a depașit pentru prima oara in istoria recenta 50% din PIB, 50,2% in ianuarie și 50,6% in februarie. Astfel, autoritațile sunt obligate sa conceapa un plan de redresare fiscala, așa cum precizeaza Legea responsabilitații fiscal-bugetare. Țara noastra are printre obiective…