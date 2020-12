ASF: Piaţa asigurărilor a crescut cu 4,8% în primele nouă luni, la peste 8,5 miliarde lei Piata asigurarilor din Romania a ajuns, in primele noua luni ale acestui an, la un volum al primelor brute subscrise de peste 8,5 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 4,8% fata de valoarea inregistrata in aceeasi perioada din 2019, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns, in intervalul ianuarie - septembrie 2020, la 6,87 miliarde lei, in crestere cu 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi timp, primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au scazut usor, cu 1,3% in intervalul de referinta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

