ASF: Pandemia ține în șah revenirea economică Relansarea economica globala ar putea fi și mai fragila daca se materializeaza o serie de riscuri, care ar putea exacerba pierderile de venituri și creșterea saraciei, se arata in cel mai recent Raport de tendințe și riscuri pe piețele financiare elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Se redeschid ȘCOLILE! Klaus Iohannis a spus zonele in care elevii se vor intoarce in banci Printre vulnerabilitați, menționate intr-un raport al Bancii Mondiale, se regasesc: eșecul de a ține pandemia sub control sau intarzieri in procesul de vaccinare; apariția unui val de falimente; imposibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 12 ianuarie 2021, prima conferința de presa din acest an. In debutul discuției cu jurnaliștii, șeful statului a transmis ca in 2021 sunt doua direcții majore pentru Romania, succesul campaniei de vaccinare și relansarea economiei. Iata primele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus duminica seara ca și Alexandru Rafila este o posibila propunere de premier, alaturi de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dancu. ”Vom decide in conducerea partidului care este propunerea noastra de premier și vom merge la consultari cu președintele Iohannis, pentru…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…

- Romania va intra in carantina dupa alegerile parlamentare, considera liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „O sa blocheze. In lockdown. Categoric (va intra Romania in carantina dupa alegerile parlamentare- n.r.). Nu au cum sa stapaneasca fenomenul. Doar nu credeți in acest plan de la Cotroceni.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Azi, o noua ședința la Cotroceni. Avand ca tema injectarea obligatorie a intregii populații. Careia președintele Klaus Iohannis ii spune vaccinare. Și despre care afirma ca reprezinta o provocare de securitate naționala. Cum a ajuns la aceasta concluzie? De ce trebuie sa…

- "Veniturile, la finalul acestui an, sunt estimate in jur de 337 miliarde lei, 32,2% din PIB, dintre care 298 de miliarde de lei sau 27,4% din PIB din economie si 39 de miliarde din fonduri nerambursabile. De ce este important aceasta cifra? Pentru ca atat veniturile bugetului general consolidat, cat…

- In clasamentul global privind ușurința de a face afaceri – ”Doing Buisness 2020”, Romania se situeaza pe poziția 147 din 190 de țari pentru indicatorul referitor la obținerea autorizației de construcție și pe locul 157 cand este vorba despre racordarea la rețeaua de electricitate. Conform calculelor…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat astazi, 23 octombrie, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria și Polonia, in ceea ce privește procentul respondenților mulțumiți de masurile luate de instituțiile Uniunii Europene pentru combaterea…