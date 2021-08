Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat un instrument online care faciliteaza procesul de autorizare pe piata financiara non-bancara si care face parte din strategia institutiei de digitalizare a activitatii sale, a anuntat, joi, ASF. Noua sectiune a rubricii Autorizari, gazduita pe site-ul…

- Compania intenționeaza sa devina liderul piețelor de telemedicina din Europa Centrala și de Est și Europa de Sud-Est pana in anul 2025 TeleDoc, una dintre cele mai inovatoare start-up-uri de telemedicina, cu sediul in Austria, anunța lansarea unei noi aplicații, MyTeledoc pe piața din Romania, in urma…

- In toata țara, aproximativ 7,2 milioane de persoane cotizeaza sau au cotizat la Pilonul II de pensii. In ultimii doi ani au aparut primele persoane care in momentul pensionarii, la limita de varsta, pe langa banii din sistemul public au incasat și pensie de la Pilonul II. Sau acele persoane și-au incasat…

- Facebook a implementat un nou sistem care poate fi accesat prin pagina de grupuri a platformei sociale – utilizatorii pot forma de acum grupuri de rugaciune pe rețeaua sociala – un instrument care este disponibil doar in Statele Unite, relateaza Reuters, citata de digi24.ro.

- Alphabet, compania mama a Google, a acceptat sa faca schimbari la unele din serviciile sale de publicitate online extrem de folosite, in urma incheierii unui acord cu Autoritatea de Reglementare Antitrust din Franta, transmite Reuters.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., clasificata in categoria 4 – supraveghere intensa, in perioada 2019-2021, mai multe acțiuni de control, in urma carora a aplicat sancțiuni, solicitand și un plan de redresare. Controalele…