- UPDATE: Potrivit unui ASF, in luna februarie 2023, tarifele de referinta la politele RCA au fost cuprinse intre 1.210 lei si 1.646 de lei. Cresterea a fost cuprinsa intre 183 si 211 lei fata de luna august a anului trecut, in procente majorarea fiind cuprinsa intre 13,8% si 17,8%. Cresterea medie s-a…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul o posibila plafonare a tarifelor RCA, in vederea protecției consumatorilor, deja afectați puternic de creșterea inflației. “In vederea protecției consumatorilor, ASF ia in calcul plafonarea tarifelor RCA”, a transmis in aceasta seara Daniel Apostol,…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi, referindu-se la cresterea politelor RCA, ca piata este libera, dar ca in cazul in care se va stabili ca au existat „intelegeri in spatele usilor inchise”, autoritatile vor face investigatiile…

- Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de 2022. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani care conduc…

- Guvernul a decis, miercuri, ca pensionarii cu venituri pana la 1.608 lei sa beneficieze, de la 1 ianuarie 2023, de medicamente compensate in procent de 90-, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. "S-a aprobat astazi hotararea de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind…