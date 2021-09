Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) informeaza ca in conturile asiguratorului City Insurance nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii actiunilor subscrise de catre actionarul minoritar i3CP Holding BV, astfel incat nu sunt indeplinite cerintele privind restabilirea nivelului fondurilor proprii de baza eligibile care acopera cerinta minima de capital. "Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile…