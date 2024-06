Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in primul trimestru din 2024, iar valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) a ajuns la aproape 6,37 miliarde de lei, in crestere cu peste 134 la suta, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, […] The post ASF: Evoluții pozitive pe piața de capital, in T1, 2024. Tranzacții totale de 6,37 miliarde lei. appeared first on Puterea.ro .