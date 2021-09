ASF: City Insurance nu a depus suma necesară privind capitalul minim ASF: City Insurance nu a depus suma necesara privind capitalul minim Foto: Arhiva. City Insurance, lider al pietei asigurarilor, nu a reusit sa depuna suma necesara pentru a acoperi cerinta de capital minim pâna la începutul acestei saptamâni, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara. În consecinta, consiliul Autoritatii va analiza situatia si va lua deciziile legale care se impun. La începutul lunii iunie, City Insurance a intrat în administrarea speciala a Fondului de Garantare a Asigurarilor. ASF a amendat societatea cu… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru piața de RCA vin vremuri grele. Și mai grele vor fi pentru șoferii care și-au facut in ultimul an și jumatate polițe RCA la City Insurance. Informațiile din piața vorbesc despre un faliment iminent al companiei, dupa ce nu a reușit majorarea de capital, conform cerințelor Autoritații pentru Supraveghere…

- “Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance, ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societatii nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii actiunilor…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din Romania și cel mai mare emitent de polițe RCA din țara, cu trei milioane de clienți, are probleme financiare și trebuie sa vina pana sambata, 4 septembrie, cu 148 de milioane de euro pentru a putea sa-și desfașoare mai departe activitatea. Mai exact, compania…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,55 miliarde lei in iulie, in crestere cu 1,3% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii iulie 2021, activele nete aferente…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 84,457 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 28% fata de nivelul existent la 30 iunie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3,24 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 24,2% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau…

- Bani mai multi pentru programul Rabla Clasic Arhiva: Foto. Bani mai multi pentru programul Rabla Clasic - bugetul a fost suplimentat cu cinci milioane de lei pentru noi înscrieri, iar la începutul lunii septembrie ar putea fi alocate alte 200 de milioane de lei - anunta Administratia…

- City Insurance și acționarul sau majoritar, societatea Vivendi International controlata de Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Nastase, a pierdut un proces cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Compania cu 3 milioane de clienți RCA trebuie practic sa aduca bani de acasa, scrie economica.net.…