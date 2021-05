Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii au in continuare o evolutie solida, ritmul de crestere sustinut confirmand stabilitatea si rezilienta sistemului de pensii private, afirma presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu. La finalul primului trimestru al anului 2021, fondurile…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 80,238 miliarde de lei, la sfarșitul lunii martie 2021, in crestere cu 33,34% fata de nivelul din 31 martie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3 miliarde de lei, la 29 ianuarie 2021, in crestere cu 18,58% comparativ cu nivelul inregistrat la 31 noiembrie 2020, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 77,6 miliarde de lei, la 29 ianuarie 2021, in crestere cu 23% fata de nivelul existent la 31 ianuarie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- Piața asigurarilor a crescut anul trecut pâna la aproape 2,3% din PIB în ciuda pandemiei, respectiv prime brute subscrise de 11,5 miliarde de lei, în creștere cu aproape 5% fața de anul 2019, a declarat joi Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), citând…