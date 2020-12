Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, care releva faptul ca piețele financiare non-bancare din Romania s-au adaptat bine in fața șocurilor care au lovit economiile europene in acest an, ca efect al pandemiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, in care analizeaza impactul pandemiei asupra pieței financiare din Romania. In acest raport, ASF noteaza ca fondurile de pensii private “se mențin intr-o zona de risc…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza miercuri o conferinta in cadrul careia va fi lansat Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare - semestrul II 2020. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Autoritatii. Foto: Autoritatea…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a transmis un mesaj in deschiderea celei de a doua ediții a galei Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), pe care il regasiți in cele ce urmeaza:

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are ca obiectiv principal asigurarea stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare, a afirmat presedintele Autoritatii, Nicu Marcu, in mesajul transmis la Summit-ul Administratorilor de Fonduri din Romania. "Inainte…

- Mesajul Președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, transmis la Summit-ul Administratorilor de Fonduri din Romania, prezentat de Directorul Direcției de Comunicare și Relații Interinstituționale al Autoritații, domnul Daniel Apostol:

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a participat, astazi, la evenimentul „Romania emergenta”, organizat de Bursa de Valori București (BVB), prilejuit de promovarea efectiva a pieței de capital romanești la statutul de Piața Emergenta Secundara.

