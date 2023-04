Stiri pe aceeasi tema

- ASF a facut in sfarșit ultimul pas in falimentul Euroins! Autoritatea de Supraveghere Financiara a formulat cererea de faliment pe numele Euroins Romania, fostul lider RCA cu peste 2,5 milioane de clienți. ASF a depus la Tribunalul București cererea de faliment impotriva companiei Euroins. Aceasta mișcare…

- Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face…

- Cineva, dupa un scenariu bine stabilit, joaca Romania … la “ruleta ruseasca”! Doar ca de aceasta data, diferența este una capitala: exista DOAR un singur orificiu fara glonț din butoiașul revolverului! Adica, exista o SINGURA șansa de a scapa cu “viața” din acest “joc” sinucigaș pe care romanii ingaduie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut toti pasii legali in analiza situatiei Euroins, iar deciziile au fost luate avand toata baza legala necesara, a declarat duminica, intr-un interviu pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, director general al Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere…

- Falimentul demarat la Euroins este ultimul dintr-o serie de prabușiri ale unora din cei cei mai mari asiguratori din Romania in ultimii 8 ani. Pentru romani, asta a insemnat o explozie a prețurilor RCA.Dupa 2 ani de controale și amenzi cuprinse intre 34.000 de lei și peste 3,5 milioane de lei date…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va inainta, luni, Ministerului Finantelor Publice o propunere privind stabilirea unor tarife pentru politele RCA la nivelul celor din luna martie a anului trecut.

- Autorizația de funcționare a Euroins a fost retrasa pentru ca firma nu a respectat regulamentele, si nu din cauze economice. Declarația a fost facuta de directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol, sambata, la emisiunea Income, de la Antena 3 CNN, iar acum se ia in calcul revenirea la prețurile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de Nicu Marcu, nu a comunicat vineri toate sancțiunile impuse Euroins. Fostul lider RCA a primit și o amenda de 224.100 de lei, „redusa cu 98% data fiind starea de insolvența constatata de autoritate”, se arata in decizia ASF, document consultat…