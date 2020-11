Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a avut, in ultimele zile, caștig de cauza in trei litigii impotriva City Insurance S.A., Onix Asigurari S.A. și Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. - Curtea de Apel București a respins ca nefondata cererea formulata de City Insurance S.A., in dosarul…

- Mandatul lui Yedil Utekov este valabil incepand cu data de 1 octombrie 2020 si pana pe 31 ianuarie 2022, data expirarii mandatului actualilor membri ai CA. La lucrari au participat reprezentantii KMG International N.V. si cei ai Uzinei Termoelectrice Midia SA. In Monitorul Oficial al Romaniei a fost…

- Oil Terminal SA a votat prelungirea liniei de credit In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Hotararea cu numarul 12 din data de 12 iunie 2020 a societatii Oil Terminal SA, privind sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii. Astfel, conform deciziei luate in urma sedintei,…

- Curtea de Apel București, prin hotararea din data de 2.11.2020, pronunțata in dosarul nr. 5495/2/2020, a respins ca nefondata cererea Societații Euroins Asigurare-Reasigurare S.A. cu privire la suspendarea aplicarii sancțiunilor și masurilor dispuse de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin…

- Tudor Ciurezu a fost revocat de la conducerea SIF Oltenia, iar Adunarea Generala a Actionarilor care a avut loc luni a facut dreptate tuturor actionarilor care timp de doi ani au fost desconsiderati si carora li s-au incalcat, in mod repetat, drepturile fundamentale, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare SA din 01 octombrie 2020 a fost publicata la Bursa de Valori Bucuresti.Subscrisa, Rompetrol Rafinare S.A., aduce la cunostinta publicului alegerea lui Yedil Utekov in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, ca urmare a…

- Dana Mariana Constantinescu, Constantin Craciunescu, Olga Ciorchina, Cristina Maria Popa si Catalin Mancas au fost numiti membri provizorii in Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA.Noi membri provizorii au fost numiti in Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp. Decizia a fost luata…