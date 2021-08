Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor a organizat virtual prima reuniune a Grupului de lucru privind Serviciile Financiare și Uniunea Bancara avand ca subiect lansarea de catre Comisia Europeana (COM) a noului Pachet legislativ privind Combaterea…

- Compania EVERGENT Investments, fosta SIF Moldova Bacau, a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politica de investiții diversificata, ca fond inchis și autoadministrat. Astfel, s-a finalizat tranziția din…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a companiei de brokeraj D.H. Broker de Asigurare si Reasigurare, precum si radierea acesteia din Sectiunea I si trecerea in Sectiunea II a Registrului intermediarilor principali. Conform…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta inițiativa Ministerului Finanțelor care iși propune corectarea și actualizarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, astfel incat legea sa ofere protecție pagubiților și celor afectați…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care a fost numit recent administrator temporar la City Insurance, timp de 4 luni, a atenționat luni ca orice solicitare (cerere de deschidere dosar de dauna ori cereri de despagubiri) care vizeaza acest asigurator trebuie adresata direct acestei societați,…

- Noile prevederi din Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) creeaza premisele unei mai bune functionari a Autoritatii in interesul cetateanului si sprijina totodata dezvoltarea pietelor financiare non-bancare, potrivit unui comunicat al…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Legea, initiata de deputatul PNL Florin Roman, prevede ca amenzile pe…