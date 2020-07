ASF a aprobat majorarea capitalului social al BT Capital Partners cu 4,05 milioane lei, la 19,48 milioane lei

BT Capital Partners SA si-a majorat capitalul social cu 4,05 milioane lei, pana la 19,48 milioane lei, potrivit autorizarii primite, miercuri, din partea Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Inainte de majorare, BT Capital Partners SA avea un capital social de 15,43 milioane lei. Conform Autoritatii, in cadrul aceleiasi sedinte, a fost aprobata numirea lui Dragos-Gabriel Manolescu in calitate de membru al Directoratului societatii OTP Asset Management Romania SAI S.A, ca urmare a reinnoirii mandatului, precum si a Simonei Prodan in calitatea de membru al Consiliului de Administratie…