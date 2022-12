Stiri pe aceeasi tema

- Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, in top fiind județele Mureș (63 de mame cu varsta sub 15 ani), Bihor și Dolj (52) și Brașov (40). […]

- In topul județelor cu cele mai multe nașteri in randul minorelor se afla Mureș, Bihor, Dolj și Brașov. Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana.

- Preturile din Romania au luat-o razna in 2022, dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina. S-au scumpit carburanții, alimentele și medicamentele.In aceste conditii, produsele de baza vor fi si mai scumpe! Astfel, zaharul a inregistrat o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata…

- Marți, 6 decembrie, pompierii au participat la 1.300 de misiuni in Romania. In doar 24 de ore, pompierii au fost solicitați sa intervina la 140 de misiuni de salvare in județul Cluj. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a declarat ca 6 decembrie 2022 a fost o zi grea și ingrijoratoare …

- Județul Cluj ocupa un onorabil loc 2, in topul județelor și domeniilor cu cele mai mari salarii in 2022. In medie, un clujean a caștigat, in 2022, 4.100 de lei lunar, cu circa 400 de lei mai puțin decat un angajat din Capitala. Asta in timp ce, prețul chiriilor in Capitala este mai mic.Potrivit datelor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in noiembrie 2022 cu -3.54% fața de noiembrie 2021, atingand un volum de 11.074 unitați. Pe primele unsprezece luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 116.891 unitați, in creștere cu 6.9% fața de perioada similara…

- Universitatea de Medicina și Farmacie clujeana este listata pentru a patra oara intre cele mai performante 1.000 de universitați din lume și se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania. Universitatea noastra se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania…

- Traficul, reperele, aerul si costul pe metrul patrat pot conta foarte mult daca iti cauti o locuinta. Un nou indice, denumit T.R.A.I arata standardul de locuit, compiland cei 4 indicatori. Topul a luat in calcul ca "repere" magazinele, supermaketurile, barurile si restaurantele, scolile, gradinitele,…