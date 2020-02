Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat miercuri rezultatele activitatii de control inopinat la societatea de asigurare Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A si a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei, conform unui comunicat al institutiei. "Consiliul ASF a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale stipulate in Legea 132/2017 si Norma 20/2017 referitoare la: inregistrarea cererii de despagubire depusa la dosar; raspunsul privind solicitarea de despagubire si formularea ofertei; utilizarea…