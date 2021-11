Stiri pe aceeasi tema

- ​13.604 de participanți ori beneficiari ai Pilonului II de pensii (pensie obligatorie administrata privat) au încasat peste 207 milioane de lei, în primele noua luni din acest an, în urma contribuțiilor la acest sistem, a anunțat vineri ASF. Din valoarea totala a plaților efectuate,…

- 59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au încasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem (n.a 2008) și pâna la finele lunii septembrie 2021, a anunțat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Plata pensiilor din Pilonul…

- “Allview (Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW) anunta rezultate financiare exceptionale inregistrate in perioada ianuarie – septembrie 2021. Compania Visual Fan SA a continuat si in trimestrul al treilea curba ascendenta a vanzarilor din prima jumatate a anului…

- Investitiile straine directe au ajuns la 4,394 miliarde de euro in primele opt luni, comparativ cu 1,481 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 196,69%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- “Astazi, 11 octombrie 2021, ANCOM lanseaza procedura de selectie competitiva pentru alocarea a 195 de MHz disponibili in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile. Autoritatea a publicat anuntul oficial privind punerea in vanzare a caietului…

- Creșterea alarmanta a infectarilor cu noul coronavirus face ca autoritațilea sa treaca la masuri extreme. Ministerul Sanatații a postat in transparența decizionala proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați…

- Banii europeni ajuta la dezvoltarea comunitaților, dar mai mult decat atat, pot salva vieți. In perioada pandemiei, spitalele au putut accesa fonduri pentru pacienții bolnavi de Covid, dar nu numai. O suma uriașa a accesat in aceasta perioada de criza Departamentul Pentru Situații de Urgența, aproape…

- În perioada ianuarie - iulie 2021, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 9 miliarde de euro, aproape dublu fața de cele 5,3 miliarde euro cât fusese deficitul în perioada ianuarie - iulie 2020. Importurile masive din acest an au dus balanta bunurilor…