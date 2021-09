ASF: 60% dintre români nu au nici un plan financiar pentru bătrânețe. Cum poți economisi bani pentru momentul ieșirii la pensie ASF: 60% dintre romani nu au nici un plan financiar pentru batranețe. Cum poți economisi bani pentru momentul ieșirii la pensie Un studiu dat recent publicitații releva faptul ca șase din zece angajați romani spun ca nu au in prezent nici un plan pentru a-și spori veniturile cand vor ieși la pensie. Mai mult, doi din zece salariați susțin ca vor continua cu siguranța sa lucreze, iar alți șase din zece iau in calcul aceasta posibilitate. […] Citește ASF: 60% dintre romani nu au nici un plan financiar pentru batranețe. Cum poți economisi bani pentru momentul ieșirii la pensie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

