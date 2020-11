Stiri pe aceeasi tema

- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Non-bancar SAL-Fin a inregistrat, de la inceputul anului si pana in prezent, 1.000 de cereri de solutionare a diferendelor dintre consumatori si entitatile din piata financiara non-bancara, a anuntat marti Autoritatea de Supraveghere…

- Targ de Craciun și nu prea, la Sibiu. Targul de Craciun care se organiza an de an la Sibiu și care transforma orașul intr-o importanta destinație turistica de iarna nu va mai avea loc. Decizia a fost luata pentru iarna aceasta, și este cauzata de riscul creșterii numarului de persoane infectate cu SARS-CoV-2,…

- CHIȘINAU, 14 oct - Sputnik. In perioada rece a anului, oamenii au inceput sa petreaca mai mult timp in incaperi, iar raspandirea infecțiilor respiratorii acute sezoniere se suprapune valului de infecții cu un nou tip de coronavirus, ceea ce face ca epidemia sa fie și mai acuta. Asta a declarat epidemiologul…

- Federatia franceza de tenis (FFT), organizatoarea turneului de la Roland Garros, si-a exprimat vineri ''regretul profund'' fata de noua decizie de reducere a numarului de spectatori la competitia pariziana care va incepe duminica, mentionand ca va efectua o tragere la sorti intre detinatorii de bilete,…

- SAL-Fin, Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar non-bancar din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, a solutionat in primul semestru al acestui an 237 litigii intre consumatori si entitatile de pe piata financiara non-bancara, valoare dubla fata de aceeasi…

