Stiri pe aceeasi tema

- AJUTOR… Doua familii necajite din Barlad, in care cresc 6 copii, vor avea in aceasta iarna cu ce se incalzi. Episcopia Husilor prin PS Ignatie, Episcopul Husilor, consilierul Vladimir Beregoi, consilier eparhial si preotul paroh al Bisericii „Sf. Spiridon” – 3, Sandu Ciobanu, le-au asigurat lemnele…

- REALIZARE….La Ghermanesti, a fost inaugurat, ieri, un nou asezamant social de catre Episcopia Husilor, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Judetean. Este al patrulea asemenea centru, infiintat in ultimii doi ani in judet, prin implicarea directa a Asociatiei “Filantropia Ortodoxa” Husi, coordonata…

- In acest an, manifestarile dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc, la Iași, in perioada 11-15 octombrie. Alaturi de moaștele Sf. Parascheva, vor fi aduse spre inchinare și moaștele Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia. Vineri, 11 octombrie 2019: Ora…

- EVENIMENT…Inaltul Ierarh al Husilor, PS Ignatie, a sfintit sambata dupa amiaza, noul clopot mic al Bisericii Sf. Ilie din Barlad, unde paroh este protopopul de Barlad, pr. Vasile Laiu. Ceremonia a fost una pe masura, zeci de preoti au slujit la Sfanta Liturghie. Biserica „Sf. Ilie” din Barlad a avut…

- Manastirea ”Sfantul Vasile cel Mare”, din localitatea Bodesti, judetul Neamt, și-a sarbatorit astazi, 30 august, hramul ”Sfantul Ierarh Varlaam – Mitropolitul Moldovei”. La slujba și la celelalte manifestari au participat, pe langa locuitori ai comunei și din imprejurimi, oameni ai bisericii, oameni…

- Asociatia ,,Licuricii fericiti" din Campulung Moldovenesc continua sa faca fapte bune, sa ajute si sa se implice in cazurile oamenilor necajiti, ale copiilor fara viitor. De aceasta data, Asociatia ,,Licuricii fericiti" va construi o casa noua pentru o familie foarte necajita, care are ...

- Brazilia respinge ajutorul propus de statele din G7 pentru combatarea incendiilor din Amazonia, a anuntat seful de cabinet al presedintelui Jair Bolsonaro, cerandu-i presedintelui francez Emmanuel Macron sa se ocupe de 'coloniile lui' si ironizandu-l pentru incendiul de la catedrala pariziana…

- A murit in munții pe care-i cunoștea atat de bine, insa dansul sau cu Infernul nu era o noutate. Zsolt Torok a fost un barbat care se lua des la tranta cu moartea, iar unul dintre episoade a fost de-a dreptul halucinant.