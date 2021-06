Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu, la momentul adevarului. Invitata in cadrul unui podcast, ”Querida” a spus motivul real pentru care a atacat-o de-a lungul timpului pe Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe! Focoasa bruneta susține ca nu a avut niciodata nimic cu mama copiilor fostului sau soț și face declarații bomba!

- Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe, și-a surprins din nou fanii cu ultima postare din mediul online. Bruneta a scris un mesaj emoționant pentru cel mai important barbat din viața sa, fratele sau. Mama copiilor artistului a adus numai cuvinte de lauda la adresa lui Bombo Pastrama, susținand ca il divinizeaza.

- Zi de mare bucurie in familia Ralucai Pascu. Fosta soție a lui Pepe iși aniverseaza ziua de naștere. Frumoasa bruneta a implinit varsta de 30 de ani și radiaza din cap pana in picioare. Iata ce urari și declarații de dragoste emoționante ii facea artistul mamei fiicelor sale, in perioada in care cei…

- Trei ani au trecut de cand Bebe Cotimanis și Florina Marcuța s-au desparțit. Fiecare a pornit pe propriul drum. Fosta soție a actorului surprinde acum, aceasta s-a afișat alaturi de fiul ei și de iubita acestuia. Florina Marcuța a trecut de varsta de 50 de ani. Fosta soție a lui Bebe Cotimanis se preocupa…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Tania Budi și-a facut prima operație estetica la 53 de ani. Incredibil cum arata acum fosta iubita a lui Dan Bittman. Frumoasa blondina a decis sa-și extirpeze surplusul de piele din zona ochilor și a recurs la blefaroplastie. Primele declarații ale celei mai ravnite femei…

- Un barbat din Ialomița e indragostit lulea de o femeie pe care a cunoscut-o pe Facebook. Ei au planuit sa se vada, insa ea i-a cerut bani sa vina la el, dar n-a mai ajuns. Acum Marius iși dorește sa afle adevarul.

- La mai bine de 2 luni de la divorțul de Pepe, Raluca Pastrama s-a transformat spectaculos. Ce face fosta soție a artistului zi de zi? De cand este femeie libera, focoasa bruneta este nelipsita din mediul online. Latino lover-ul și mama fetițelor sale și-au spus adio dupa o casnicie de opt ani.

- Viața solistului Alin Oprea, din trupa Talisman, s-a schimbat radical, de doi ani, de cand s-a mutat cu iubita lui, Medana. Alin ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru playtech.ro, cum se rasfața reciproc și cum iși impart sarcinile in casa. Ce a spus Alin Oprea despre actuala iubita? ”Medana este…